Carlo Ancelotti a dezvăluit de ce starul din Serie A nu a mai ajuns la Real Madrid

Vara trecută, presa internațională a spus că Real Madrid, actuala echipă a tehnicianului italian, care în sezonul recent încheiat a câștigat al 15-lea trofeu Champions League din istoria clubului, vrea să îl transfere pe starul din ofensiva lui Napoli, Victor Osimhen.

Carlo Ancelotti a dezvăluit de ce Real Madrid nu l-a transferat pe Victor Osimhen

Ancelotti a negat însă acest lucru și a explicat și care a fost motivul pentru care Real Madrid nu l-a luat în considerare pe Victor Osimhen.

100 de milioane de euro este cota de piață a lui Victor Osimhen, potrivit Transfermarkt.

”Napoli a trecut printr-o schimbare de generații. A reușit să cumpere jucători importanți, în special unul dintre cei mai puternici atacanți din Europa, Osimhen. Această schimbare radicală i-a permis să câștige titlul acum un an.

Real Madrid nu a fost interesată de Osimhen, pentru că am crezut că absența lui Benzema poate fi acoperită după transferul lui Bellingham”, a spus Carlo Ancelotti, citat de areanapoli.it.

????️ Carlo Ancelotti: “Interest in Osimhen last summer? No, because I think the club thought that Benzema’s departure could be covered by signing Bellingham.” pic.twitter.com/MjLzzijSoA

