Western Sydney Wanderers FC a anunțat astăzi transferul fostului internațional spaniol Juan Mata, mijlocașul ofensiv de 36 de ani care era liber de contract din luna ianuarie!

Mata a semnat cu australienii din prima ligă (A-League) un contract valabil pe un sezon.

Ultima dată, spaniolul jucase pentru japonezii de la Vissel Kobe, unde îl înlocuise pe fostul coleg de națională Andres Iniesta.

Juan Mata, campion mondial în 2010 și campion european în 2012 cu Spania, a mai jucat de-a lungul carierei la Valencia, Chelsea şi Manchester United.

Crescut în academia lui Real Madrid, ibericul a strâns 285 de meciuri la Manchester United, reușind 51 de goluri și 47 de pase decisive.

Juan Mata a cucerit Europa League, Cupa Angliei, Cupa Ligii Angliei și Supercupa Angliei alături de formația de pe Old Trafford, iar cu Chelsea are trofeul UEFA Champions League (2012), plus Europa League.