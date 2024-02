Coasta de Fildeș a trecut dramatic de Senegal, în optimile Cupei Africii. La Yamoussoukro, meciul s-a încheiat la egalitate, 1-1, după 120 de minute, iar ivorienii s-au impus cu 5-4 după loviturile de departajare.

Imediat după calificarea Coastei de Fildeș, camerele TV au filmat un moment care a devenit viral. Un bărbat a fost surprins în timp ce îi face avansuri unei domnișoare, vizibil stânjenite și neinteresate de propunere.

Bărbatul, pe nume Anselme Santos, purta un tricou al naționalei ivoriene și părea foarte energic în a flirta cu femeia de lângă el. Răspunsul acestei a fost însă rece, ceea ce a făcut ca filmarea să se răspândească rapid pe rețelele de socializare.

Santos a fost chemat la TV în Coasta de Fildeș și a încercat să explice, stângaci, ce s-a întâmplat. „I-am cerut numărul de telefon. Nu e nimic în neregulă să ceri numărul, nu? Nu am fost insistent. Eram pe stadion, ne distram, nu am hărțuit-o. Nu merg la stadion să mă dau la femei, în fața atâtor camere”, a spus fanul ivorian.

