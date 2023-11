Calificări pentru Euro 2024: ce naționale au obținut deja biletele și cine mai are șanse

Conform regulamentului, grupele de calificare vor furniza 20 din cele 24 de națiuni care vor participa la Campionatul European, alături de gazda Germania și trei câștigătoare ale barajelor din Liga Națiunilor.

Între timp, opt națiuni sunt deja calificate la turneul final alături de Germania, fiind de neatins în grupele lor de calificare pentru Euro 2024.

Cine s-a calificat deja pentru Euro 2024?

Germania, în calitate de gazdă. Din calificări, următoarele opt națiuni sunt calificate deja la turneul din vara viitoare: Spania (Grupa A), Scoția (A), Franța (B), Anglia (C), Turcia (D), Belgia (F), Austria (F), Portugalia (J).

Cine mai poate să se califice din fiecare grupă?

Grupa A: Decis și încheiat, cu doar primul loc de decis între Spania și Scoția.

Grupa B: Olanda are avantaj în duelul direct cu Grecia pentru locul secund, așa că o victorie în „dubla” cu Irlanda și Gibraltar îi va asigura prezența la Euro. Grecia are același număr de puncte cu Olanda, dar mai are un singur meci de disputat, împotriva Franței, deja calificată.

Grupa C: Lupta se dă între Ucraina și Italia pentru locul secund în spatele Angliei. Campioana Euro 2020 va întâlni mai întâi Macedonia de Nord, unde o victorie ar aduce-o la egalitate cu Ucraina. Cele două națiuni vor disputa apoi un fel de baraj în ultima etapă. Italia a câștigat meciul tur, 2-1, deci un egal în ultimul meci din grupe i-ar favoriza. Meciul se joacă pe terenul Ucrainei, la Leverkusen, Germania.

Grupa D: Trei echipe se luptă pentru locul secund, dar favorite par să fie Țările Galilor și Croația, care au același număr de puncte. Turcia s-a calificat deja. Țările Galilor are avantajul confruntărilor directe în lupta cu Croația, datorită victoriei din octombrie, scor 2-1.

Grupa E: Nimeni nu s-a calificat încă, există o mulțime de variante posibile. Albania se află în frunte, cu doi puncte în fața Cehiei. Apoi urmează Polonia, la un punct distanță, care are cu un punct mai mult decât Moldova, care este încă în cursă. Naționala Insulelor Feroe, singura ieșită din cursă.

Grupa F: Belgia și Austria sunt deja calificate; prima este în frunte cu un punct, cu un meci rămas pentru fiecare.

Grupa G: Nici o echipă nu s-a calificat oficial încă, dar trei sunt destul de aproape. Ungaria (14 puncte) și Serbia (13) sunt mult în fața Muntenegrului (opt), dar având încă două meciuri de disputat, întâlnind Ungaria în ultima etapă, aceasta ar putea să depășească în final cel puțin una dintre cele două adversare.

Grupa H: Un top trei foarte intrigant, cu Slovenia pe primul loc cu 19 puncte, Danemarca cu 19 și Kazahstan cu 15. Calificarea încă se joacă, deoarece primele două echipe se întâlnesc vineri la Copenhaga, iar Kazahstan are un meci mai accesibil împotriva San Marino. În ultima etapă, Kazahstan va întâlni Slovenia.

Grupa I: Mai complexă, având în vedere că Israelul avea două meciuri în plus de disputat în această lună. Pierzând împotriva Kosovo, scor 1-0, șansele lor de calificare sunt diminuate. Urmează să joace împotriva Elveției, iar o victorie pentru elvețieni i-ar califica pe aceștia și ar face imposibil ca Kosovo să nu mai poată obține un loc în primele două. În prezent, România este pe primul loc, având în față două meciuri dificile: cu Israel și Elveția. Dacă Elveția învinge Israel, un egal pentru România împotriva aceleiași echipe îi asigură calificarea la Euro 2024. Indiferent de rezultatul meciului dintre Israel și Elveția, o victorie pentru România împotriva Israelului o califică.

Grupa J: Slovacia poate evita orice calcul matematic dacă o învinge pe Islanda acasă, joi seară. Aceata va întâlni apoi Bosnia și Herțegovina în ultima etapă. Luxemburg trebuie să îi învingă pe bosniaci acasă și să învingă și ultima clasată Liechtenstein în deplasare, sperând că Slovacia va pierde ambele meciuri, deoarece Slovacia are avantajul în confruntările directe.