Bombă la naționala Argentinei! Anunțul făcut de selecționerul campioanei mondiale după victoria istorică cu Brazilia 

La conferința de presă organizată după meci, Lionel Scaloni a anunţat că ia în calcul renunţarea la postul de selecţioner al echipei naţionale, la un an după ce a condus-o la câştigarea titlului de campioană mondială, pentru a treia oară în istorie.

"Am un lucru important pe care vreau să-l spun: acum este timpul să oprim mingea, trebuie să mă gândesc la multe lucruri în acest moment. Aceşti jucători ne-au oferit multe şi trebuie să reflectez îndelung la ceea ce voi face. Nu este un adio, însă ştacheta este foarte ridicată şi este complicat să continui şi este complicat să continui să câştig", a declarat Lionel Scaloni.

"Este timpul să mă gândesc. Îi voi spune preşedintelui şi le voi spune jucătorilor mai târziu, pentru că această echipă are nevoie de un antrenor care are toată energia posibilă şi care să meargă bine", a adăugat tehnicianul în vârstă de 45 de ani.

Argentina încheie anul pe prima poziţie în preliminariile pentru CM 2026, cu 15 puncte din 18 posibile. Următoarele meciuri de calificare din America de Sud vor avea loc în septembrie 2024.

În fața a peste 68.000 de oameni, spritele s-au încins încă de la intonarea imnurilor, iar suporterii din cele două galerii au început să arunce cu scaune.

Forțele de ordine au intervenit imediat, în încercarea aplanării situației, însă situația a degenerat. Lionel Messi și coechipierii săi au mers în dreptul tribunei argentinienilor pentru a discuta cu aceștia, însă au ajuns să fie loviți.

După mai multe minute de tensiuni și incidente, spiritele s-au calmat, iar partida a putut fi jucată.

Crazy scenes in the stands at Maracanã between Brazilian police and Argentina fans.

Full footage by @_igorrodrigues ???? pic.twitter.com/lF4uzyI8A9