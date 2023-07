Fostul fotbalist al echipei Manchester City, Benjamin Mendy, a fost găsit nevinovat de o acuzaţie de viol şi una de tentativă de viol de către un tribunal britanic

În ianuarie, Mendy a fost găsit nevinovat de şase capete de acuzare de viol şi unul de agresiune sexuală.

Procesul a avut loc la Chester Crown Court, iar Manchester Evening News a relatat că Mendy a plâns după ce s-a citit verdictul.

"Benjamin Mendy ar dori să le mulţumească membrilor juriului pentru că s-au concentrat pe dovezile din acest proces, mai degrabă decât pe zvonurile şi insinuările care au urmărit acest caz încă de la început", a declarat avocatul lui Mendy într-un comunicat. “Este a doua oară când domnul Mendy a fost judecat şi găsit nevinovat de un juriu.

El este încântat de faptul că ambele jurii au ajuns la verdicte corecte. Au trecut aproape trei ani de când poliţia a început să investigheze această chestiune. Domnul Mendy a încercat să rămână puternic, dar procesul a avut, în mod inevitabil, un impact serios asupra sa. El le mulţumeşte tuturor celor care l-au sprijinit de-a lungul acestei experienţe dificile şi acum cere intimitate pentru a putea începe să-şi reconstruiască viaţa."

BREAKING: Footballer Benjamin Mendy has been found not guilty of rape and attempted rape. https://t.co/dpyeYqNacg

Jucătorul în vârstă de 28 de ani s-a alăturat echipei Manchester City în 2017 şi a făcut obiectul unei anchete a poliţiei după ce 13 femei au formulat acuzaţii împotriva sa şi a co-acuzatului Louis Saha Matturie.

???????? Benjamin Mendy is found NOT GUILTY of rape and attempted rape. ❌

Earlier this year, he had already been found not guilty on six counts of rape and one of sexual assault.

The jury, which had failed to agree on the two remaining charges, finally ruled and found him not… pic.twitter.com/U6ZMhsmZ6U