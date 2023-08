Calificată direct în grupele Champions League, după ce a cucerit neînvinsă titlul în Serbia, Steaua Roșie Belgrad și-a întrerupt în weekend seria impresionantă. După 22 de luni și 65 de meciuri fără eșec, Zvezda a pierdut chiar la Belgrad, pe un stadion deschis în 2013 și amplasat deasupra unui mall!

Steaua Roșie Belgrad, eșec după 22 de luni și 65 de meciuri

După patru victorii în primele patru etape ale campionatului din Serbia, Steaua Roșie a pierdut în deplasare cu FK Voždovac, locul șapte în stagiunea trecută. Voždovac a condus cu 3-0 după o oră de joc, prin golurile marcate de Borisav Burmaz (min. 5), Mihajlo Nešković (min. 43) și Danilo Teodorović (min. 60).

Crvena Zvezda s-a trezit târziu și a marcat prin Milan Rodić (min. 74) și Guélor Kanga, din penalty, în prelungirile partidei. S-a încheiat 3-2 pentru Voždovac, care astfel a pus punct invincibilității Stelei Roșii.

Campioana Serbiei nu mai pierduse un meci în liga națională din octombrie 2021. Atunci, Crvena Zvezda era învinsă în deplasare de Radnik Surdulica, scor 1-2. Steaua Roșie rămâne însă cu un alt record: pe teren propriu, pe Marakana, nu a mai pierdut din 2017.

După acest eșec, Steaua Roșie a cedat și șefia clasamentului. Cu 12 puncte în primele cinci runde, campioana e pe poziția a doua, în spatele celor de la TSC Backa Topola. Fosta adversară a FCSB-ului în Europa are 13 puncte. Partizan Belgrad, rivala istorică a Stelei Roșii, e pe trei, cu 10 puncte.

⚽ Voždovac je sa 3:2 pobedio Crvenu zvezdu! pic.twitter.com/zKPYnhSCjR — Arena Sport TV (@arenasport_tv) August 26, 2023

Steaua Roșie Belgrad, direct în grupele UCL: ce mutări au făcut sârbii în vară

Steaua Roșie Belgrad și-a schimbat antrenorul la finalul stagiunii precedente, cu toate că a câștigat tot ce se putea pe plan național și va juca în grupele UCL. Miloš Milojević, acum la Al Wasl, a fost înlocuit cu israelianul Barak Bakhar.

În perioada de mercato, Crvena Zvezda s-a întărit serios. I-a adus, printre alții, pe israelianul de origine română, Omri Glazer, de la Hapoel Be'er Sheva, pentru 1,2 milioane de euro. Alte nume care au ajuns la Belgrad sunt Peter Olayinka (ex Slavia Praga), Marko Stamenic (ex FC Copenhaga) sau Uros Kabic (ex Vojvodina).

Mirko Ivanic (29 de ani) este cel mai bine cotat jucător din lotul Stelei Roșii: 9 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Osman Bukari (6,5 milioane de euro) și Jean-Philippe Krasso (6 milioane - adus în vară de la Saint-Etienne) completează podiumul celor mai bine cotați fotbaliști ai campioanei din țara vecină.