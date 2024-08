Nigeria l-a numit selecționer pe tehnicianul german de origine italiană Bruno Labbadia (58 de ani), cel care a fost dorit selecționer și de Federația Română de Fotbal înaintea numirii lui Christoph Daum.

Labbadia, care a refuzat oferta FRF de a prelua naționala după Euro 2016, a antrenat-o ultima dată pe VfB Stuttgart, de unde a fost demis în aprilie 2023 după ce echipa ajunsese pe ultimul loc în Bundesliga!

Neamțul este al treilea selecționer pentru Nigeria din acest an, după Jose Peseiro, portughezul care a antrenat-o și pe Rapid București, și Finidi George, legenda fotbalului nigerian.

Pentru Labbadia, campion ca jucător cu Bayern Munchen, va fi prima experiență în afara Germaniei, acolo unde le-a antrenat până acum pe Darmstadt, Greuther Furth, Bayer Leverkusen, Hamburger SV (de două ori), VfB Stuttgart (de două ori), VfL Wolfsburg și Hertha Berlin.

