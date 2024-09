Ange Postecoglou a reacționat după ce Tottenham a câștigat la limită, în Cupa Ligii Angliei

Cu Radu Drăgușin, titular, Spurs a fost condusă până în minutul 88, dar echipa pregătită de Ange Postecoglou a făcut remontada după golurile lui Spence (minutul 88) și Johnson (90+2).

Tehnicianul grupării din Premier League și-a felicitat jucătorii că nu au renunțat și au întors soarta calificării spre final.

"A fost un meci greu. Felicitări pentru Coventry, cred că s-au descurcat foarte bine. Chiar ne-au împins spre limită. Trebuia să rămânem acolo cumva și am făcut-o. În cele din urmă, îi felicit și pe băieți. A fost un meci tipic de cupă.

Nu am fost fluenți sau coezivi. Aste se întâmplă când faci multe schimbări, e responsabilitatea mea. Nu am fost la fel de fluenți din punctul de vedere al performanței. O parte e meritul lui Coventry, au fost excelenți și au jucat cu energie.

În cele din urmă, am fost mulțumit atât pentru Djed (n.r. - Spence), cât și pentru Brennan (n.r.- Johnson). Au venit de pe bancă și au făcut diferența pentru noi în joc.

Am spus în mod constant că nu există o soluție ușoară sau rapidă pentru locul în care vrem să ajungem și un rezultat nu schimbă asta. În seara asta am arătat ce ne-a lipsit în primele patru jocuri, adică puțin spirit de luptă și am găsit o modalitate de a câștiga un joc de fotbal.

Anul acesta prestația noastră a fost bună, dar ne-a lipsit ceva și sperăm că seara asta le oferă băieților un pic de încredere", a explicat tehnicianul, potrivit Football London.