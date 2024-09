Reacția lui Ange Postecoglou după eroarea lui Romero din Tottenham - Arsenal

Fără Radu Drăgușin, rezervă neutilizată, Tottenham s-a văzut învinsă în North London Derby după un gol marcat de Gabriel Magalhaes, în minutul 64, în urma unui corner.

Ange Postecoglou, după Tottenham - Arsenal 0-1: "Nu a fost numai Romero vinovat"

Fundașul lui Arsenal s-a strecurat prin spatele lui Cristian Romero și a înscris cu capul din careul mic. După meci, antrenorul Ange Postecoglou a evitat să caute vreun vinovat, limitându-se să transmită că nu numai fundașul argentinian a fost vinovat la respectiva faza fixă, ci mai mulți jucători ai lui Spurs.

"Arsenal a profitat de o oportunitate avută, iar noi am plătit. Știam că este o echipă foarte periculoasă la fazele fixe și a avut nevoie doar de una pentru a face diferența. Nu a fost doar Romero vinovat la faza fixă, au fost și alți jucători.

Știu că oamenii am impresia că mie nu îmi pasă de fazele fixe, se tot spune acest lucru de multă vreme, însă lucrăm la ele de fiecare dată, indiferent de adversar. Până la un punct am reușit să gestionăm corespunzător aceste situații, însă la una dintre ele am greșit și am plătit prețul", a spus Ange Postecoglou.

Tottenham are un start modest de campionat, cu doar 4 puncte în primele 4 etape. Londonezii ocupă locul 13 în Premier League.

Radu Drăgușin rămâne cu un singur meci în acest sezon de Premier League. Fundașul român a fost utilizat pe 1 septembrie contra lui Newcastle (1-2).

Cristian Romero, considerat vinovat de presa din Anglia

Eroarea de marcaj a lui Romero a fost taxată de presa din Anglia. Football London l-a notat cu 5 pe argentinian: "Încă un meci în care campionul mondial este vinovat la un meci al lui Spurs. Prestația sa generală a fost una bună, însă în momentul crucial de la corner l-a pierdut pe Gabriel. A fost împins, însă nu ar fi ajuns oricum la minge".

The Standard l-a notat cu 4 pe Romero: "A fost dezechilibrat de Gabriel mult prea ușor la golul victoriei reușit de Arsenal. A stricat o prestație solidă".

În schimb, Micky van de Ven, celălalt fundaș central al londonezilor, a fost declarat cel mai bun jucător din tabăra lui Tottenham, fiind notat cu 8: "Cel mai bun fundaș al lui Spurs de astăzi. A curățat tot în apărare pentru a se asigura că echipa sa joacă mai mult în jumătatea adversă".