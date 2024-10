Fostul jucător al lui Dinamo din ”era Cortacero” i-a impresionat pe cei de la Bayer Leverkusen, iar nemții au făcut tot posibilul să obțină semnătura fotbalistului de 26 de ani.

Nemții au plătit peste 18 milioane de euro pentru transferul lui Aleix Garcia, iar ibericul a evoluat în nouă partide până acum, oferind o pasă de gol.

Aleix Garcia a vorbit despre perioada petrecută la Dinamo

Într-un interviu publicat pe sport.es, jucătorul spaniol a vorbit despre momentele importante din cariera sa, inclusiv despre perioada petrecută în România, la Dinamo.

"Am luat decizia să merg în România, gândindu-mă că voi continua să cresc, dar nu a fost cazul. A fost doar o altă experiență, chiar dacă a fost negativă la nivel profesional. Am avut noroc că erau mulți spanioli în echipă, iar viața de zi cu zi era bună.

Cum am primit al doilea telefon de la Mendilibar (n.r - antrenor la Eibar), pentru că prima dată nu s-a putut, mi-am făcut bagajele rapid și am plecat în iarnă. M-a salvat din acea situație. Am fost la cel mai slab nivel emoțional, iar de atunci mi-am schimbat mentalitatea. Am lucrat cu psiholog", a povestit fotbalistul.

Aleix Garcia a fost titular incontestabil în sezonul precedent la Girona. A bifat 40 de apariții în La Liga și Copa del Rey, reușind să înscrie de trei ori și să ofere șase pase decisive.

Și cota sa de piață a 'explodat', după ce a avut evoluții din ce în ce mai apreciate în Spania. Dacă în perioada petrecută la Dinamo, în 2020, avea o cotă de piață de două milioane de euro, acum Aleix Garcia este evaluat la 20 de milioane de euro.