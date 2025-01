Alexi Pitu traversează o perioadă a carierei în care, teoretic, ar fi trebuit să joace pe bandă rulantă. Din păcate, când te uiți pe statistici, afli că a bifat ultima partidă oficială pe... 17 mai 2024! Adică, acum 248 de zile.

S-a ajuns aici, pentru că fostul jucător al Farului a ales să stea pe tușă, după ce a rămas fără club, când Bordeaux a dat faliment. Și a refuzat mai multe oferte, inclusiv de la Olimpja Ljubljana (Slovenia), așa cum a dezvăluit Ioan Becali.

Acum, într-un final, Pitu a semnat un nou contract, ajungând la Dunkerque, în liga a doua franceză, după cum sport.ro a scris aici. La scurt timp după ce gruparea din Hexagon a anunțat această mutare, în mod oficial, Pitu a oferit o reacție pentru această formație.

„Numele meu e Alexi Pitu și sunt din România. Am 22 de ani și ultimul meu club a fost Girondins de Bordeaux. Poziția mea e cea de mijlocaș ofensiv. Am considerat că acest proiect mă va ajuta să mă dezvolt, ca jucător. Pentru că sunt tânăr și sunt mulți tineri aici și traversează un moment bun acum. Sper să-i pot ajuta, la rândul meu. Îmi place Franța. E o țară frumoasă, cu multe orașe frumoase. Seamănă cu România, cât de cât. De asemenea, campionatul e puternic aici, cu jucători foarte buni. Îmi doresc din tot sufletul să reușesc aici, de această dată. Când eram la Bordeaux, de fiecare dată când am întâlnit Dunkerque, am avut meciuri grele. Iar asta pentru că aveau jucători buni, cu un stil de joc care îți punea probleme. Îmi place stadionul de aici. Mereu m-am gândit că nu e foarte mare, dar e foarte frumos. Mă bucur mult că am venit aici. Acum, obiectivul meu e să încep să mă antrenez, pentru că am avut o scurtă pauză, în ultima lună. Apoi, vreau să adun cât mai multe minute pe teren, cu meciuri bune. Allez Dunkerque!“, a declarat Alexi Pitu.