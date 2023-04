Antrenorul spaniol a strâns 26 de meciuri pe banca formației la care evoluează și Cristiano Ronaldo, dar nu a reușit să ducă sezonul la bun sfârșit, chiar dacă echipa este implicată în lupta pentru titlu.

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora relația antrenorului cu vestiarul era din ce în ce mai rece, acesta fiind unul dintre motivele despărțirii dintre cele două părți.

Al-Nassr a confirmat oficial despărțirea ”de comun acord”, urmând să anunțe un nou antrenor în perioada următoare.

”Al-Nassr poate anunța că antrenorul principal Rudi Garcia a părăsit clubul de comun acord.

Conducerea și toată lumea de la Al-Nassr îi mulțumește lui Rudi și staff-ului său pentru munca depusă în ultimele opt luni”, se arată pe pagina oficială de Twitter a clubului saudit.

