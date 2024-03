Cillian Murphy, actorul irlandez în vârstă de 47 de ani, pe care sigur îl cunoașteți drept Tommy Shelby din "Peaky Blinders" sau, mai recent, pentru rolul său de oscar din filmul "Oppenheimer", este fan înrăit al fotbalului, acesta iubind echipa Liverpool.

S-a crezut mult că actorul ar susține formația din scoțiană Celtic, fiindcă fosta lui echipă din serialul "Peaky Blinders" erau fani infocați.

Cillian Murphy a fost surpris pe marele "Anfield" alături de familia sa. Virgil van Dijk i-a însoțit pe aceștia, făcându-le un tur al stadionului, băieții actorului fiind foarte încântați.

Cillian Murphy his entire, distinguished, Oscar-winning career: ????????‍♂️

Cillian Murphy at Anfield with his kids and Virgil van Dijk: ???????????????????????????? pic.twitter.com/6MARf9slP0