Așa suna un anunț postat pe Facebook de către Federația de Fotbal din Tonga, în vederea preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Maikeli Lomu, un american din Utah, al cărui tată e originar din Tonga, țară insulară din Polinezia, a văzut anunțul și a avut o revelație.

A vândut tot în SUA și a plecat în Tonga să joace pentru echipa națională!

Căsătorit, cu trei copii și fără să mai fi jucat fotbal în cadru organizat din perioada liceului, Maikeli și soția lui se gândeau de ceva vreme să facă o schimbare în viața lor. Ce-i drept, nu aveau în plan să plece în mijlocul Pacificului, la peste 10.000 de kilometri depărtare. „Trebuie să faci asta, Maikeli! Fă ce ai de făcut”, i-a spus soția sa, potrivit New York Times.

Așa că Lomu le-a scris celor din Tonga, le-a trimis câteva clipuri cu el jucând fotbal, iar răspunsul de la celălalt capăt al lumii a fost pozitiv! În iulie, Maikeli s-a dus pentru o săptămână în Tonga, s-a antrenat cu localnicii și a fost chemat să reprezinte echipa națională.

Lomu și soția lui și-au vândut casa din Utah, afacerea familiei - un atelier de ceramică, mașina și tot ce îi mai ținea în Statele Unite. În august, s-au mutat de tot în Tonga împreună cu cei trei copii, unul de șase ani și ceilalți doi, gemeni, de patru.

Maikeli Lomu a prins lotul pentru preliminariile Mondialului din 2026

Maikeli Lomu a jucat pentru Tonga în amicalele dinaintea calificărilor pentru Cupa Mondială, împotriva unor echipe de club din Samoa. În cele două meciuri oficiale din septembrie, a prins lotul, dar a rămas pe bancă. Tonga a câștigat cu 3-1 în fața Insulelor Cook, apoi a pierdut dramatic, 1-2, cu Samoa. Un eșec care a însemnat și eliminarea din cursa pentru Mondialul din 2026.

Maikeli Lomu nu are acum un plan B, după cum recunoștea înaintea acestor meciuri, într-o discuție cu New York Times. „Habar n-am ce voi face! Nu mă bazez neapărat pe ideea de a devenit jucător profesionist. Încerc să câștig bani pe Social Media, am și titlul de profesor, așa că pot să găsesc aici un loc de muncă și să-mi întrețin familia”, spunea el.

„Dacă nu o să ne placă aici, putem să ne mutăm în Texas. Am începe din același loc în care ne aflăm acum. Nu m-aș supăra să mă întorc. Ne lăsăm purtați de vânt, vedem unde ne duce”, mai zicea, relaxat, Maikeli.

Naționala din Tonga, eliminată dramatic de Samoa

Naționala de fotbal din Tonga este pe locul 200, din 210 reprezentative, în clasamentul FIFA. Într-o țară cu o sută de mii de locuitori, în care sportul rege este rugby-ul, Tonga are probleme să găsească jucători eligibili pentru echipa națională de fotbal. Majoritatea fotbaliștilor evoluează în țară, câțiva în ligile de amatori din Australia și unul singur este profesionist, legitimat la un club din Thailanda.

Între 2019 și 2023, Tonga nu a jucat niciun meci oficial. Din cauza erupției unui vulcan local, echipa națională s-a retras din preliminariile Cupei Mondiale din 2022. În iulie 2023, nu mai exista nici măcar în ierarhia FIFA.

Revenită la viață în noiembrie 2023, cu un 0-7 în fața celor din Noua Caledonie, Tonga a fost la un pas să treacă de prima fază a calificărilor pentru Mondialul din 2026. Cu Mikaeli Lomu pe bancă, a pierdut meciul decisiv cu Samoa în prelungiri, cu un gol încasat în minutul 105+3.