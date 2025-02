Aga Khan despre scurta sa carieră de fotbalist



În plus, în vremurile sale de la Harvard, a jucat fotbal (soccer) în echipa universității, Harvard Crimson, primind și premiul de excelență pentru calitățile sale fotbalistice!

”Eu m-am născut dreptaci, dar am avut norocul să joc în fotbal cu stângul, iar atunci era o raritate în SUA ca fotbaliștii să lovească mingea cu piciorul stâng. Așa am reușit să ajung în echipă, ca student din primul an, pe postul de extremă stânga”, explica peste ani Aga Khan IV.

Nu se cunoaşte cu siguranţă la cât se ridică averea sa, unii estimând că ar fi vorba de miliarde de dolari - Vanity Fair o estima în 2013 la 13,3 miliarde de dolari americani!

Cine sunt musulmanii ismailiți



Ismailiţii sunt o minoritate musulmană şiită care din secolul al XIX-lea a acordat titlul de Aga Khan imamului său, căruia i se atribuie o descendenţă directă din profetul Mahomed, scrie Agerpres. Imamii nu deţin controlul asupra unui teritoriu anume, ci îşi exercită influenţa prin intermediul AKDN.

Portugalia găzduieşte una din cele mai mari comunităţi de ismailiţi din Europa, între 8.000 şi 10.000 de persoane aparţinând acestei confesiuni.

În urmă cu zece ani, guvernul portughez şi Aga Khan au semnat un acord pentru stabilirea sediului mondial al imamatului ismailit în Portugalia. Trei ani mai târziu, Aga Khan a desemnat oficial Palatul Henrique de Mendoca din Lisabona drept sediul mondial al imamatului ismailit.