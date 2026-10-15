Suedezul Bo Johansson, fost selecţioner al naţionalei de fotbal a Danemarcei, a încetat din viaţă la vârsta de 83 de ani, a anunţat postul danez TV2, citând familia lui Johansson, scrie ziarul belgian Le Soir.

Naționala lui Bo Johannsson, cu Peter Schmeichel şi fraţii Laudrup

Supranumit Bosse, Johansson a antrenat Danemarca între 1996 şi 2000, calificând echipa la Cupa Mondială din 1998, din Franţa, precum şi la EURO 2000, găzduit de Olanda şi Belgia.

Eliminarea în sferturile de finală de către Brazilia (2-3), în 1998, rămâne până astăzi cea mai bună performanţă a Danemarcei la un Mondial.

Din echipă făceau parte, printre alţii, portarul Peter Schmeichel şi fraţii Michael şi Brian Laudrup.

”A fost un om cald, plăcut şi integru”

Johansson a fost "mult mai mult decât un simplu antrenor de fotbal competent", a declarat, pentru TV2, Peter Moller, director pentru fotbal în cadrul Federaţiei daneze (DBU) şi fost jucător sub comanda suedezului:

"A fost un om cald, plăcut şi integru care, prin viziunea sa pozitivă asupra vieţii, prin umorul şi umanitatea sa profundă, şi-a pus o amprentă cu adevărat unică asupra fotbalului danez". Fostul tehnician "avea un dar aparte de a ne insufla nouă, jucătorilor, încredere în noi înşine şi în coechipierii noştri".

Campion în Suedia, campion și în Danemarca

La nivel de club, Johansson a pregătit mai multe echipe în ţara sa natală, precum şi în Norvegia, Finlanda, Danemarca şi Grecia.

A câştigat campionatul Danemarcei în 1994 cu Silkeborg IF şi a condus formaţia suedeză Osters IF spre câştigarea titlului în două rânduri, scrie Agerpres.

Fostul jucător profesionist a rămas activ în antrenorat până la sfârşitul anului 2010, ultima oară ocupând funcţia de antrenor secund la micul club suedez Atvidabergs FF.