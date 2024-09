A fost marcat cel mai rapid gol din istoria naționalei Franței. Nu îi aparține lui Kylian Mbappe

După doar 13 secunde la fluierul de start, gazdele au reușit să deschidă scorul. Bradley Barcola a recuperat imediat mingea, a intrat în careu și l-a învins pe Gianluigi Donnarumma, colegul de la PSG.

Atacantul francez a fost pentru prima dată titular pentru naționala 'Cocoșului Galic', iar reușita sa a fost una pentru istorie, fiind cel mai rapid gol marcat pentru reprezentativa la care evoluează.

Partida s-a încheiat cu victoria Italiei, care a reușit să întoarcă soarta partidei, Dimarco, Frattesi și Raspadori fiind cei care au marcat pentru oaspeți.

"Poate juca număr 9. Este postul pe care îl ocupa când era la tineret. Îmi plac jucătorii care pot fi polivalenți și care joacă bine pe orice post", a declarat Luis Enrique, despre Bradley Barcola.

????✨ Bradley Barcola has now scored 5 goals in 4 games for club and country this season!

vs Le Havre ⚽️

vs Montpellier ⚽️⚽️

vs Lille ⚽️

vs Italy ⚽️

…he just opened the score after 13 seconds vs Italy. On fire. ???????? pic.twitter.com/IAxZTBqZGT