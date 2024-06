A câștigat UCL cu Real Madrid și va fi coleg cu Florinel Coman! Anunțul făcut de Fabrizio Romano

Joselu, atacantul spaniol de 34 de ani, a decis să părăsească Real Madrid după un sezon remarcabil, în ciuda unei oferte de prelungire a contractului din partea clubului.

Jurnalistul Fabrizio Romano a confirmat că mutarea și a dezvăluit că Joselu va semna cu Al Gharafa, echipă din Qatar, care a terminat pe locul trei în campionatul intern în sezonul recent încheiat. În stadiungea recent încheiată, Joselu a marcat 17 goluri în tricoul 'galacticilor', în toate competițiile, inclusiv goluri decisive în Champions League.

???????????? The agreement between Joselu and Al Gharafa is done, confirmed as revealed on Monday. Real Madrid are informed.

Two year deal until June 2026 with an option for further season.

Formal process to review all documents and get it signed but deal in place.

Here we go ✨???????? pic.twitter.com/ebcttBLJbQ