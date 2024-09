Unul dintre cei mai iubiți piloți e forțat să se retragă din Formula 1 după cursa din Singapore! "Am avut multe emoții"

Australianul de la RB F1 Team ar urma să fie înlocuit cu pilotul Liam Lawson (22 de ani) în ultimele șase curse din acest sezon. Contractul lui Ricciardo se încheie la finalul acestui an, iar nicio altă echipă nu ar fi interesată să-l coopteze pentru 2025.

Daniel Ricciardo, forțat să se retragă din Formula 1

Daniel Ricciardo e conștient de toate aceste jocuri din culise, iar cursa din Singapore a fost una foarte emoționantă pentru el. Chiar dacă s-a clasat pe ultimul loc la final, australianul a fost votat pilotul zilei de către fanii F1 din toată lumea.

Sportivul a vorbit deschis despre iminenta sa retragere din Formula 1: "Am avut foarte multe emoții, sunt conștient că aceasta ar putea fi ultima mea cursă. Pentru foarte mulți ani am stat în cockpit-ul de Formula 1, e ceva special. Am vrut să savurez fiecare moment din această cursă. Dacă aceasta a fost ultima mea cursă, cred că e un mod frumos de a spune 'adios'.

Nu știu exact ce planuri are echipa în continuare, dar e evident că am anumite informații despre ce va urma", a spus Ricciardo, la finalul cursei din Singapore.

Cuvinte frumoase din partea lui Max Verstappen

Campionul mondial Max Verstappen (26 de ani / Red Bull Racing) a fost coleg în trecut cu Daniel Ricciardo și spune că acesta a fost un pilot grozav:

"E un tip incredibil. Mereu am avut o relație bună. Când am fost colegi am reușit să fim fair-play în rivalitatea noastră. Toată lumea își va aminti ce pilot bun a fost. E foarte greu să găsești o persoană care să-l urască pe Daniel. Peste câțiva ani o să bem o bere împreună și o să ne amintim de aceste vremuri", a declarat Max Verstappen, citat de BBC.

Daniel Ricciardo a concurat în 257 de curse de-a lungul carierei. El a reușit să-și treacă în cont opt victorii, ultima a fost în 2021, la Monza.

Australianul a debutat în 2011 în "Marele Circ", pentru HRT F1. De-a lungul carierei a mai pilotat pentru Toro Rosso, Red Bull Racing, Renault și McLaren.