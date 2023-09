La capătul cursei, Carlos Sainz (Ferrari) a reușit să se impună și să spintece cele 10 victorii consecutive ale lui Max Verstappen (Red Bull Racing), care a ratat podiumul și s-a clasat abia pe poziția a cincea.

Reacția lui Carlos Sainz după ce a câștigat MP din Singapore

Ultima și singura dată, de altfel, când Carlos Sainz s-a impus la un circuit de Formula 1 a fost în 2022, la Marele Premiu din Marea Britanie

Acum, după ce a câștigat la Singapore, pilotul a subliniat că se simte incredibil și că a fost dificil la sfârșitul cursei, dar chiar și așa a reușit să termine pe prima poziție și să se bucure de șampania de la final.

„Un sentiment incredibil, un weekend incredibil. Vreau să le mulțumesc tuturor din echipă, pentru că au făcut aces efor uriaș de a se întoarce și de a câștiga acest sezon după un început dificil.

Am reușit să câștigăm astăzi. Am făcut tot ce trebuia să facem. Am făcut-o perfect și am adus acasă un loc unu de care sunt sigur că toată Italia și Ferrari vor fi mândri.

A fost desul de strâns la final”, a spus Carlos Sainz, potrivit Sky Sports.

Pilotul spaniol a reușit să câștige Marele Premiu din Marina Bay după ce a început cursa din pole position! Carlos Sainz i-a luat fața lui Lando Norris și Lewis Hamilton și și-a trecut în cont a doua cursă de Formula 1 câștigată din carieră.

TOP 10 la MP din Singapore