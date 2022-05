Pentru Verstappen este al patrulea succes din acest sezon, al treilea consecutiv.

Sergio Perez (Red Bull Racing) s-a clasat pe locul doi, iar George Russell (Mercedes) a terminat pe trei.

Poziţiile 4-10 au fost ocupate de Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) şi Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

Monegascul Charles Leclerc (Ferrari), pornit din pole position, a abandonat în turul 27, când se afla în frunte.

Etapa a şaptea, Monaco Grand Prix, va avea loc la 29 mai.

