Monegascul Charles Leclerc (Ferrari), liderul clasamentului piloţilor, va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei, pe circuitul Montmelo de la Barcelona.

Pentru Leclerc va fi al patrulea pole position în şase curse în acest sezon. Duminică, el va lua startul alături de olandezul Max Verstappen (Red Bull), rivalul său în clasamentul general, şi în faţa coechipierului său, spaniolul Carlos Sainz Jr, aflat în căutarea primului pole position din carieră.

Pe temperaturi de peste 34 de grade în aer şi 45 de grade pe pistă, britanicul George Russell (Mercedes) a obţinut al patrulea timp. Mexicanul Sergio Perez (Red Bull) şi britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) completează linia a treia.

1. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:18.750

2. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:19.073

3. Carlos Sainz Jr (Spania/Ferrari) 1:19.166

4. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:19.393

5. Sergio Pérez (Mexic/Red Bull) 1:19.420

6. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 1:19.512

7. Valtteri Bottas (Finlanda/Alfa Romeo) 1:19.608

8. Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari) 1:19.682

9. Daniel Ricciardo (Australia/McLaren-Mercedes) 1:20.297

10. Mick Schumacher (Germania/Haas-Ferrari) 1:20.368

Multiplul campion mondial de Formula 1 a avut parte de o surpriză în ziua calificărilor de la Barcelona.

Piloții de la Mercedes au fost susținuți de Roger Federer, care nu a ratat ocazia de a se fotografia cu Hamilton și Russell și a le transmite un mesaj de încurajare pentru cursă.

I had a need for speed ???????? Good Luck tomorrow @LewisHamilton @GeorgeRussell63 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/EZLcjmewoK