Mario Andretti (83 de ani) a cerut acordul pentru a înscrie echipa Andretti Cadillac în Formula 1, în sezoanele 2025 sau 2026.

Andretti este fost campion mondial în F1

Scuderia legendarului pilot din F1, Le Mans, Indy Car și NASCAR ar urma să colaboreze cu producătorul auto General Motors și să aducă numeroși sponsori din SUA. Dar acesta are nevoie de acceptul unanim al celorlalte 10 echipe validate să participe în cea mai puternică întrecere auto, iar deocamdată nu a obținut nici măcar jumătate din voturi.

Fostul pilot italo-american a participat la 131 de curse de F1, timp de 12 ani (1968-1972, 1974-1982), pentru echipele Lotus, March, Ferrari, Parnelli, Alfa Romeo și Williams, fiind campion al întrecerii în 1978. De asemenea, fiul săi, Michael (McLaren / 1993), a alergat în Marele Circ.

Andretti Cadillac ar putea să fie a opta echipă americană licențiată din istoria F1, după Eagle (All American Racers / 1966-1969), Kurtis Kraft (1959), Vel's Parnelli Jones Racing (1974-1976), Team Penske (1974-1977), Scarab (1960), Shadow Racing Cars (1973-1080) și Studio Tecnica Meccanica (1959).

Care sunt cele 10 echipe din sezonul 2024 al F1

Pentru sezonul viitor au confirmat prezența echipele Oracle Red Bull Racing (Austria / Max Verstappen, Serigio Perez), Mercedes-AMG Petronas F1 Team (Germania / Lewis Hamilton, George Russell), Scuderia Ferrari (Italia / Charles Leclerc, Carlos Sainz), McLaren F1 Team (Marea Britanie / Lando Norris, Oscar Piastri), Williams Racing (Marea Britanie / Logan Sargeant, Alexander Albon), MoneyGram Haas F1 Team (SUA / Kevin Magnusson, Nico Hulkenberg), Aston Martin Aramco F1 Team (Marea Britanie / Fernando Alonso, Lance Stroll) și BWT Alpine F1 Team (Franța / Pierre Gasly, Esteban Ocon).

De asemenea, Alfa Romeo F1 Team Stake și-ar putea schimba numele în Sauber Audi Motorsport AG și va prelua motoare ale companiei de la Ingolstadt (Zhou Guanyu, Valtteri Bottas) și Scuderia AlphaTauri se poate transforma în Racing Bulls (Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda) și va fi relocată parțial la Milton Keynes (Marea Britanie).

Calendarul competițional pentru 2024:

Calendarul F1 pentru anul 2024 programează un record de 24 de curse. Acestea sunt: Bahrain Grand Prix (Bahrain International Circuit, Sakhir / 2 martie 2024), Saudi Arabian Grand Prix (Jeddah Corniche Circuit, Jeddah / 9 martie), Australian Grand Prix (Albert Park Circuit, Melbourne / 24 martie), Japanese Grand Prix (Suzuka International Racing Course, Suzuka / 7 aprilie), Chinese Grand Prix (Shanghai International Circuit, Shanghai / 21 aprilie), Miami Grand Prix (Miami International Autodrome, Miami Gardens, Florida / 5 mai), Emilia Romagna Grand Prix (Imola Circuit, Imola / 19 mai), Monaco Grand Prix (Circuit de Monaco, Monaco / 26 mai), Canadian Grand Prix (Circuit Gilles Villeneuve, Montreal / 9 iunie), Spanish Grand Prix (Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmelo / 23 iunie), Austrian Grand Prix (Red Bull Ring, Spielberg / 30 iunie), British Grand Prix (Silverstone Circuit, Silverstone / 7 iulie), Hungarian Grand Prix (Hungaroring, Mogyorod / 21 iulie), Belgian Grand Prix (Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot / 28 iulie), Dutch Grand Prix (Circuit Zandvoort, Zandvoort / 25 august), Italian Grand Prix (Monza Circuit, Monza / 1 septembrie), Azerbaijan Grand Prix (Baku City Circuit, Baku / 15 septembrie), Singapore Grand Prix (Marina Bay Street Circuit, Singapore / 22 septembrie), United States Grand Prix (Circuit of the Americas, Austin, Texas / 20 octombrie), Mexico City Grand Prix (Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City / 27 octombrie), Sao Paulo Grand Prix (Interlagos Circuit, Sao Paulo / 3 noiembrie), Las Vegas Grand Prix (Las Vegas Strip Circuit, Paradise, Nevada / 23 noiembrie), Qatar Grand Prix (Lusail International Circuit, Lusail / 1 decembrie) și Abu Dhabi Grand Prix (Yas Marina Circuit, Abu Dhabi / 8 decembrie).

Foto - Getty Images