Las Vegas, orașul 'circuitului peticit'! F1 a anulat primul antrenament după ce Carlos Sainz și-a avariat mașina într-o gaură de pe pistă 

Marele Premiu de Formula 1 se desfășoară în premieră în Las Vegas, însă a început cu stângul totul. Prima sesiune de antrenamente a durat însă maximum 10 minute, după o problemă pe circuit.

După startul antrenamentelor, pilotul Ferrari Carlos Sainz a fost obligat să oprească monopostul pe circuit, provocând întreruperea sesiunii de antrenament prin steag roșu, după ce și-a avariat mașina. Monopostul a cedat după ce a trecut peste o gură de scurgere de pe circuit, a cărui capac sărise în urma impactului, după ce asfaltul s-a lăsat.

Zona cu probleme a fost inspectată de către comisari, care au decis ca prima sesiune să nu fie reluată. Primele concluzii ar fi că există mai multe guri de scurgere problematice. Cea de-a doua sesiune de antrenamente va fi însă amânată, pentru a se asigura că totul este în regulă.

Yet another POV of the incident:pic.twitter.com/yiDcT8GTPg