Clonă pentru Red Bull Racing! În noul sezon din Formula 1 va concura și echipa "Racing Bulls"

"Satelitul" campioanei Red Bull Racing, Scuderia AlphaTauri, va intra în scurt timp într-un amplu proces de rebranding. Denumită în trecut și Scuderia Toro Rosso, AlphaTauri ar urma să poarte numele "Racing Bulls", începând cu sezonul 2024.

Gigantul Red Bull a decis să refacă legătura mai strânsă pe care cele două echipe au avut-o până de curând. AlphaTauri a căpătat mai multă libertate și independență în ultimele sezoane, dar lucrurile se schimbă acum. Asta pentru că rezultatele nu au fost cele dorite de compania mamă.

Doar piloții actuali vor rămâne pe loc. Daniel Ricciardo (34 de ani) și Yuki Tsunoda (23 de ani) vor concura pentru echipa secundă a celor de la Red Bull și în 2024. Șeful echipei, Franz Tost (67 de ani), a transmis că se va retrage la finalul acestui sezon. Red Bull vrea să aducă și doi manageri noi în conducerea micuței echipe.

Conform presei din străinătate, Hugo Boss și Adidas vor fi primii sponsori importanți care se alătură echipei după rebranduire.

The supposed logo for the @AlphaTauriF1 rebrand has been leaked.

The logo and the word mark "Racing Bulls" was trademarked in the European Union by Red Bull GmbH earlier this year.#F1 #AlphaTauri #RacingBulls pic.twitter.com/9r1bWmhYtH