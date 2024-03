Lovitură în Formula 1? Ce se întâmplă în 'relația' Max Verstappen - Red Bull

Echipa de Formula 1 Red Bull nu îl va forţa pe pilotul olandez Max Verstappen să-şi respecte contractul care se va încheia în 2028, a anunţat directorul Christian Horner.

''Este ca orice altceva în viaţă: nu poţi forţă pe cineva să fie undeva doar pentru un petic de hârtie. Dacă cineva nu vrea să fie în această echipă, noi nu vom forţa pe nimeni să acţioneze împotriva propriei voinţe, să fie aici'', a spus Horner la Marele Premiu al Arabiei Saudite de la Jeddah, conform autosport.com.

Red Bull, care a cucerit ultimele trei titluri mondiale la piloţi şi la echipe, se confruntă cu un scandal intern, după ce o angajată l-a acuzat pe Christian Horner de ''conduită inadecvată''.

Horner, în vârstă de 50 de ani, a fost menţinut în funcţie după ce compania-mamă a Red Bull Racing a anunţat, pe 28 februarie, că plângerea a fost respinsă în urma unei "anchete interne, corectă, riguroasă şi imparţială".

Jurnalişti, dar şi oficiali din cadrul FIA şi conducătorii diferitelor echipe, au primit apoi un email anonim, care pune din nou presiune pe Horner.

Mercedes, care îl va pierde pe Lewis Hamilton la finele acestui sezon, este una dintre echipele interesate de serviciile lui Max Verstappen.

Horner a spus însă că are încredere că Verstappen, care a câştigat primele două curse ale sezonului, va continua la Red Bull: ''Totul e absolut bine cu Max. Lucrează bine în cadrul echipei. Nu există tensiune, nu există stres şi se poate vedea cât de relaxat este la boxe cu toată lumea din echipă. Asta se reflectă şi în performanţa lui de pe pistă de asemenea. Aşa că nu văd nicio problemă cu Max. Nu am nicio îndoială despre angajamentul şi pasiunea lui care merg mai departe''.

În pofida tensiunilor dintre Jos, tatăl lui Max Verstappen, şi Horner, campionul mondial a spus recent că nu are motive de plecare atât timp cât are o maşină câştigătoare: "Sunt fericit la echipă. Atât timp cât vom fi performanţi, nu voi avea niciun motiv să plec''. Agerpres

This unique angle of Charles' battle with Checo ????

Check out the full edit ????#F1 #DrivenToPerfection @QatarAirways