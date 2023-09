Ferrari vrea să producă a doua mare surpriză din acest sezon: ”Nu suntem departe”

Grand Prix-ul din Singapore a venit ca un mare șoc pentru fanii sportului cu motor. Max Verstappen s-a clasat doar pe locul cinci în cursa din Marina Bay. Din primele 14 curse ale sezonului, Red Bull nu a pierdut niciuna, iar întregul sezon părea să fie doar o joacă pentru gruparea austriacă.

Max Verstappen wins in Mexico and becomes the first driver EVER to win 14 races in a single season! ???? pic.twitter.com/VXfovObJ05 — ESPN F1 (@ESPNF1) October 30, 2022

Carlos Sainz, pilotul scuderriei Ferrari a triumfat în Marina Bay, iar italienilor le-ai crescut speranțele. În cadrul atrenamentelor din Marele Premiu al Japoniei, Charles LeClerc (Ferrari) a transmis: ”Nu suntem departe de Red Bull. În ultimele două trei curse am avut foarte multe de învățat. Singapore a fost doar începutul. Înțelegem monopostul mult mai bine decât am făcut-o în Zandvoort (Olanda) și acest lucru ne ajută să fim în direcția bună. Suntem foarte aproape de McLaren și Mercedes și am încredere că putem fi în față. Asta am făcut în ultimele curse și ținta e victoria.” a conchis LeClerc pentru motorsportweek.com

???????????????????????? ???????????????????????????????? ???? Behind the scenes as Ferrari and Carlos Sainz manage their way to victory ????#SingaporeGP ????????pic.twitter.com/m8UuO3BZxi — SuperSport ???? (@SuperSportTV) September 20, 2023

Cursa din această săptămână, Marele Premiu al Japoniei are loc duminică, 24 septembrie, de la 8:00 ora României. În urma acestei curse va urma o pauză competițională de două săptămâni, până la Grand Prix-ul Qatarului.