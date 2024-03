Debut în forță pentru Max Verstappen în nou sezon din F1. Cum arată grila de start la MP al Bahrainului

În calificări, locul doi a fost ocupat de Charles Leclerc (Ferrari), locul trei de George Russell (Mercedes), pe patru s-a clasat Carlos Sainz (Ferrari), pe cinci Sergio Perez (Red Bull), pe şase Fernando Alonso (Aston Martin Aramco), pe şapte Lando Norris (McLaren), pe opt Oscar Piastri (McLaren), pe nouă Lewis Hamilton (Mercedes) şi pe zece Nico Hulkenberg (Haas).

QUALIFYING CLASSIFICATION

Verstappen and Leclerc start on the front row for the season opener ????#F1 #Bahrain pic.twitter.com/Kmz6j1Jv7E