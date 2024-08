Vești bune pentru FCSB din Austria! LASK Linz pierde doi jucători înaintea returului din Ghencea

Austriecii anunță că doi dintre jucătorii de bază ai lui LASK Linz vor lipsi de pe teren la returul cu FCSB.

Robert Zulj (32 de ani), căpitanul austriecilor, s-a accidentat într-un duel cu Joyskim Dawa și a suferit o fractură nazală ce îl va ține departe de gazon.

LASK nu va putea conta nici pe portarul Tobias Lawal (24 de ani), care a lipsit din poartă și la meciul tur, după ce s-a accidentat la antrenamentul dinaintea partidei cu FCSB.

FCSB nu va putea conta pe Dawa

Nici Elias Charalambous nu va avea la dispoziție toți jucătorii la returul cu LASK Linz. Fundașul central Joyskim Dawa va absenta pentru cumul de cartonașe.

Manşa secundă dintre FCSB și LASK Linz se va disputa în data de 29 august, la Bucureşti, pe Stadionul Steaua (ora 21:30).

"Meciul a fost exact cum ne aşteptam. A fost greu pentru ambele echipe. Cred că am jucat organizat, am avut ocazii, în a doua repriză în special. Dacă am fi marcat golurile ar fi fost mai bine, dar şi aşa e un rezultat bun. Indiferent de rezultatul care ar fi fost astăzi, meciul decisiv va fi la Bucureşti. Cu fanii noştri alături avem şanse să ne calificăm", a spus Charalambous, pentru SPORT.RO.