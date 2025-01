Meciul de la Baku a început cum nu se poate mai prost pentru FCSB, după ce Leandro Andrade a deschis scorul încă din primul minut, după o greşeală a lui Ngezana. Adrian Şut a egalat cu o lovitură de cap, în minutul 7, din cornerul executat de Florin Tănase.

În minutul 41, gazdele au revenit în avantaj, după ce Dawa a înscris în propria poartă, însă FCSB a replicat repede. Bucureştenii au reușit să egaleze în al patrulea minut al prelungirilor, prin Miculescu.

În minutul 73, elevii lui Elias Charalambous au trecut pentru prima oară la conducere, marcând, din nou, după un corner. Adrian Şut a reluat cu capul şi mingea a intrat în plasă.

Ce a declarat Vali Crețu după Qarabag - FCSB 2-3

Fundașul dreapta a vorbit despre forța mentală de care a dat dovadă echipa în partidele din Europa League, făcând o promisiune fanilor atât pentru campionat, cât și pentru meciul cu Manchester United.

"Am început rău meciul, știam că este o echipă ofensivă și că pasează bine. Ne bucurăm că i-am întors și că am câștigat. Important e să lupți până la capăt.

Puterea mentală a dovedit. Am arătat bine mereu, se poate. Am jucat în deplasare, ne bucurăm pentru cele trei puncte, suntem sus. Mă bucur pentru Adi, muncește foarte mult. Am jucat și pentru cei accidentați.

Să vină lângă noi cum au făcut-o până acum (n.r. - fanii). Anul acesta cred că vom fi din nou campioni și vom juca în Champions League.

Este un meci important în cariera noastră (n.r. - cu Manchester United), e o echipă imensă, trebuie să lupți până la capăt, fotbalul te va răsplăti dacă lupți până la capăt", a declarat Vali Crețu, la Digi Sport.