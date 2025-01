Gigi Becali a declarat la finalul meciului că a fost impresionat de prestația lui Daniel Bîrligea, chiar dacă atacantul nu a reușit să marcheze în poarta azerilor.

Gigi Becali: ”La ora asta, mă interesează doar campionatul!”

De altfel, finanțatorul roș-albaștrilor a transmis că este foarte probabil ca Bîrligea să evolueze și în meciul cu UTA Arad.

În plus, Gigi Becali și-a făcut planul și spune că va alinia cea mai bună echipă și în meciul cu Manchester United.

Patronul de la FCSB speră că se va putea baza și pe Vlad Chiricheș în partida cu englezii. Experimentatul fundaș central va merge luni la Marijana pentru a-și trata o acccidentare apărută recent.

”E adevărat, dar Bîrligea a alergat mult, a recuperat mingi. A făcut lucruri extraordinare, chiar dacă nu a marcat. Am avut trei cornere, trei goluri, e adevărat că nu au avut ocazii. Nu au avut că noi am stat bine în apărare, dar nu poți să te lauzi cu meciul ăsta. Te lauzi cu rezultatul. Eu nu am văzut niciodată echipa noastră dominată în așa hal. Poate au făcut oamenii magie. Ei fac magie, eu le dau trei goluri din trei cornere.

Avem jucători, doar Bîrligea e obosit, dar cred că o să poată să joace (n.r. cu UTA Arad). Vom face în așa fel încât să avem jucătorii de bază în meciul cu Manchester. Nu e vorba doar de rezultat, e vorba că joci acasă, s-au vândut toate biletele, deci pentru fani. Jucăm acasă, trebuie să câștigăm meciul (n.r. cu Manchester United). Meciul ăsta a fost altceva. Nu avem voie să fim dominați așa. Nu am putut să ținem deloc de minge, nu am făcut două-trei pase. (...)

Nu sacrific meciul de la Arad. La ora asta, mă interesează doar campionatul. Am făcut schimbările pe care le-am făcut. Sunt niște jucători care au jucat o repriză sau 60 de minute. Apoi joacă o repriză cu UTA, apoi joacă cu Manchester,poate vine și Chiricheș cu Manchester. Chiricheș pleacă luni la Marijana, s-ar putea să joace cu Manchester”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

