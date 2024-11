Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară pe Arena Națională în etapa #5 din Europa League. La capătul celor 90 de minute, FCSB și Olympiakos au împărțit punctele.



FCSB a jucat cu un om în minus din minutul 67, după ce Daniel Bîrligea a văzut al doilea cartonaș galben. Roș-albaștrii au rezistat însă eroic până la final și au câștigat un punct.

După 10 etape desfășurate în Europa League, FCSB se situează pe locul 10 în clasament cu 10 puncte. Trei victorii a înregistrat echipa lui Elias Charalambous, la care s-au adăugat un egal și o înfrângere.



Pentru FCSB urmează în Europa meciul cu Hoffenheim din Germania de pe 12 decembrie. Cele două se vor întâlni de la ora 19:45 în etapa #6 din faza ligii a competiției.

Ce au scris maghiarii după FCSB - Olympiakos

După rezultatele înregistrate în meciurile din a cincea etapă, FCSB este peste Ferencvaros în clasament, cu un punct peste.

"Olympiacos nu a putut câștiga în fața FCSB-ului, chiar dacă bucureștenii au jucat cu un om în minus de la jumătatea reprizei secunde", au scris jurnaliștii de la Nemzetisport.

Ilie Dumitrescu: ”Ar trebui să remarcăm aproape toți jucătorii!”



La finalul jocului, Ilie Dumitrescu a analizat partida și a aplaudat faptul că Elias Charalambous a efectuat doar două schimbări.



Totodată, fostul mare fotbalist a lăudat felul în care echipa finanțată de Gigi Becali a gestionat jocul după eliminarea lui Daniel Bîrligea.

Întrebat dacă a remarcat un jucător în mod special, Ilie Dumitrescu a mărturisit că a fost impresionat de întreaga echipă.

”Nu și-au creat foarte multe situații de gol, o singură lovitură de cap a lui Yaremchuk. Am reușit să gestionăm foarte bine. Mă uitam la ce schimbări au avut.. să intre Willian, Hezze și Yaremchuk, totuși, vorbim de nume importante, grele.

Noi nu aveam cu cine să mutăm, dar mi-a plăcut că nu a schimbat. Toți au fost într-un ritm foarte bun, au reușit să acopere foarte bine zonele. Olaru a fost peste tot. Olaru s-a datașat. Jucând în spatele atacantului, a alergat enorm.

Foarte bine au arătat, plus că în partea a doua a jocului am împins liniile, am avut câteva situații, am pus presiune, dar, în același timp, nu le-am dat foarte multe șanse să iasă din jumătatea proprie. După care, lucrurile s-au schimbat, dar am gestionat inteligent.

Ar trebui să remarcăm aproape toți jucătorii, și Miculescu, și Olaru și Tănase, și Bîrligea. Păcat că a luat cartonașul galben, nu s-a dus cu talpa, a vrut să blocheze adversarul să nu joace în profunzime pentru El Kaabi. Dacă nu lua acel galben pentru protest, și el făcuse un joc foarte bun”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.