Grecii au primit vizita maghiarilor pe ”Toumba Stadium” în etapa #6 din Europa League. PAOK s-a ”distrat” cu Ferencvaros și a înregistrat trei puncte importante în competiție.



Reacția lui Răzvan Lucescu după ce PAOK a câștigat cu 5-0 în UEL: ”A fost un meci dificil”



După meci, Răzvan Lucescu a scos în evidență faptul că Ferencvaros a început în forță meciul, dar golurile marcate de elevii săi i-au destabilizat pe unguri.



”A fost un meci dificil. Din primele minute, Ferencvaros a arătat că e o echipă dificilă. Am pus presiune când a trebuit și am creat oportunități. Așa am și înscris și am căpătat încredere.



Am continuat să creăm oportunități, iar scorul final a fost de 5-0. Am reușit să aplicăm presiune atunci când am vrut. Am reușit și să marcăm de fiecare dată.



Trebuie să-i menționez pe toți jucătorii mei. Au făcut foarte bine în această seară. Toți au lucrat bine astăzi”, a punctat Răzvan Lucescu după meciul cu Ferencvaros, potrivit paokmania.gr.



PAOK - Ferencvaros 5-0



Taison a deschis scorul în minutul 10, iar Thomas a dublat avantajul în minutul 29. În actul secund, Chalov a majorat diferența în minutul 76, în timp ce Zivkovic a dus scorul la 4-0 în minutul 80.



Depodov a închis tabela de marcaj la 5-0 în minutul 89 al partidei, iar PAOK a ajuns, astfel, la șapte puncte după șase etape în Europa League.