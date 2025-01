Manchester United s-a impus după golurile marcate de Diogo Dalot (60') și Kobbie Mainoo (68'). FCSB a încheiat pe locul 11 în Europa League și va juca în 16-imi contra lui Royale Union Saint-Gilloise (Belgia) sau PAOK Salonic (Grecia), adversara urmând să fie stabilită la tragerea la sorți de vineri.

Mihai Stoica, după FCSB - Manchester United 0-2: "Diferența e mare, dar rămânem cu regretul că puteam face măcar un egal"

Mihai Stoica s-a arătat dezamăgit de ratările mari ale celor de la FCSB - Mihai Popescu, în prima repriză, și Daniel Bîrligea, în a doua, când a lovit bara cu un șut puternic de la distanță. Oficialul campioanei spune că ar prefera ca belgienii de la Royale Union Saint-Gilloise să fie următorii adversari din Europa League, nu PAOK Salonic, echipă învinsă de FCSB în grupă.

"Diferența e mare. Aia se vede cu ochiul liber, dar, dacă la meciuri din astea ești privat de șansă... prima șansă am avut-o noi, una colosală a lui Mihai Popescu. Poate dacă marcam atunci, poate dacă marca Bîrligea se scria altfel istoria. Diferența e mare când vii de pe bancă cu Garnacho și Diallo... sau poate dacă îl aveam pe Olaru ori pe Octavian Popescu. Sunt foarte multe probleme pe care le-am avut și nu le-am putut rezolva.



Rămâi cu regretul că puteai face măcar un rezultat de egalitate. În prima repriză am fost bine, am pus și noi probleme. Cu un egal eram în primele 8. Asta e culmea! Dacă stai să te uiți pe clasament și vezi că în spatele tău sunt toate cele 3 echipe din Turcia - care au niște bugete formidabile - Ajax, FC Porto. E un succes neașteptat, iar băieții și antrenorii trebuie felicitați.



Vom juca cu PAOK sau Union Saint Gilloise. Nu mi-aș dori PAOK. Nu știu de ce nu mi-aș dori, pe Saint Gilloise nici nu o știu. La PAOK ne-a mers bine o dată, dar cu Olaru...", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Union St. Gilloise sau PAOK, următoarea adversară a lui FCSB



Campioana României ar putea pica în play-off cu Union St. Gilloise (Belgia, locul 21) sau PAOK Salonic (Grecia, locul 22).



Ambele echipe au pierdut în ultima rundă din faza principală a UEFA Europa League. Belgienii au fost învinși de Rangers, scor 1-2, în timp ce elevii lui Răzvan Lucescu au pierdut pe terenul lui Real Sociedad, scor 0-2.



FCSB s-a mai duelat cu PAOK Salonic în această campanie. Campioana României a triumfat pe "Toumba", scor 1-0. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei la Salonic.

În optimi, FCSB s-ar putea lupta cu Eintracht Frankfurt (Germania, locul 5) sau Olympique Lyon (Franța, locul 6). Pentru a ajunge acolo, campioana en-titre trebuie să treacă de play-off.

Union Saint-Gilloise a răpus 3 nume grele



Union Saint-Gilloise ocupă locul 3 în prima ligă a Belgiei în acest moment, după Genk și Club Brugge. Echipa pregătită de tânăruș Sebastien Pocognoli (37 de ani) și-a asigurat calificarea după trei victorii consecutive în faza principală din UEFA Europa League: 1-0 vs Twente, 2-1 vs Nice și 2-1 vs Braga.



Aceste rezultate le-au permis celor de la Union Saint-Gilloise să fie siguri de prezența în play-off, înainte de ultima etapă.



Cel mai valoros jucător de la Union Saint-Gilloise e fundașul central japonez Koki Machida (27 de ani), cotat la 10 milioane de euro.



Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, lotul belgienilor valorează 75 de milioane de euro. În comparație, lotul FCSB valorează 40 de milioane de euro.

Când au loc meciurile din play-off



Partidele din play-off se vor disputa în dublă manșă. Partida tur va avea loc pe 13 februarie, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu, pe 20 februarie.



FCSB a încheiat pe locul 11, astfel că va fi cap de serie la tragerea la sorți. Ceea ce înseamnă că meciul retur va fi programat la București.



Învingătoarele din play-off vor continua în optimile UEFA Europa League. Meciurile din optimi sunt programate pentru 6 și 13 martie. Sferturile de finală vor avea loc pe 10 și 17 aprilie, iar semifinalele pe 1 și 8 mai.



Marea finală UEFA Europa League 2025 va avea loc pe 21 mai, pe stadionul "San Mames", în Bilbao.