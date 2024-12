Arbitrul albanez Juxhin Xhaja va conduce meciul pe care FCSB îl va disputa cu echipa germană Hoffenheim pe Rhein-Neckar-Arena din Sinsheim, în etapa a şasea a competiţiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA.

După cinci etape, FCSB ocupă locul 10 în clasamentul Europa League, cu 10 puncte, iar Hoffenheim se află pe 25, cu 5 puncte.

Înaintea confruntării din Germania, Adrian Șut a declarat că echipa va face tot ce este posibil pentru a obține o victorie, adăugând și că se poate spera și la o clasare cât mai bună în grupa principală.

"O să fie o partidă dificilă, sperăm să facem faţă cu brio şi să reprezentăm Rămânia cu brio. Dacă putem să câştigăm acest meci, cred că suntem matematic calificaţi şi putem să ajungem pe primul loc. Cred că fiecare coleg de-al meu va da totul să îşi reprezinte cu mândrie familia şi pe el", a declarat Adrian Șut, la un eveniment.

Hoffenheim, obligată să câștige contra lui FCSB: "Cu siguranță vrem să avansăm"



Andreas Schicker, directorul sportiv al lui Hoffenheim, a adus în discuție și meciul cu FCSB de joi. Oficialul clubului german spune că se gândește doar la victorie pentru a păstra șanse importante la o clasare în primele 24.



"Sunt mulțumit de prestația de astăzi a echipei. Am jucat bine în multe perioade ale jocului și am avut ocaziile mai mari. Din nefericire, am încasat un gol din fază fixă și am fost conduși, însă am egalat rapid cu un gol frumos.



Astăzi am făcut un meci foarte bun contra unei echipe care comite puține greșeli. În ultimele minute s-a văzut că am suferit, dar toți jucătorii și-au împins limitele. Cu siguranță vrem să avansăm în Europa League. Este foarte important să câștigăm joi împotriva lui FCSB", a spus Andreas Schicker.