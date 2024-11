Campioana României s-a impus grație golurilor marcate de Florin Tănase - minutul 16, lovitură liberă deviată de zid - și Daniel Bîrligea - minutul 46. A doua reușită a venit după o degajare greșită a portarului de la Midtjylland. FCSB are 9 puncte după primele 4 etape din Europa League.

Ce au scris danezii despre reușita lui Daniel Bîrligea

Jurnaliștii au comentat înfrângerea suferită de Midtjylland, din etapa a patra din Europa League, fiind de părere că tot jocul s-a rupt la golul marcat de Daniel Bîrligea, pe care l-a numit ”călău”.

”Daniel Bîrligea, călăul lui Midtjylland: Mai ușor cu pieptul”, a titrat bold.dk, care a explicat că ”atacantul a marcat un gol special după o mare greșeală a portarului Elias Olafsson”.

Daniel Bîrligea: ”Înainte de meciul cu Manchester United nu vreau să aud de nicio calificare!”

Daniel Bîrligea a explicat la finalul partidei cum a reușit să marcheze ”cel mai bizar gol” din Europa League.

Totodată, atacantul roș-albaștrilor a mărturisit că nu se gândește încă la calificarea în primăvara europeană și a subliniat că se va gândi la acest lucru abia după partida cu Manchester United.

”Intenția, dacă nu încerci, nu reușești niciodată. Pentru mine, ideea de presing este foarte importantă. Prima apărare este atacul. Dacă ataci, nu trebuie să te aperi. Ei aveau o tactică să plece 9-10, aproape toți, și portarul să degajeze. Am zis că mă duc spre portar să nu îl las să degajeze. S-a întâmplat să mă lovească și s-a dus spre poartă. Am văzut că era în aer și am continuat alergarea. Cu pieptul a fost mai sigur, e mai multă suprafață, am intrat cu totul în poartă să fiu sigur.

Speram, echipa a făcut multe sacrificii, toți jucătorii fac sacrificii și suntem foarte fericiți că am ajuns la 9 puncte. FCSB a câștigat prin atitudine. Am intrat cu dorința de a câștiga. La Craiova a fost un meci care ne-a ajutat, dar mai sunt multe meciuri. Acum ne putem gândi și la campionat, nu trebuie să ne speriem. Mai avem patru meciuri, mai avem puncte de luat.

Calificarea se vede după meciul cu Manchester United. Înainte nu vreau să aud de nicio calificare, vreau să luptăm până la moarte la fiecare meci. La pauză am vorbit că trebuie să dăm mai mult, să nu ne relaxăm.

Sunt meciuri mai calitative, mai grele, echipele sunt mult mai pregătite și trebuie să ne pregătim și noi să răspundem”, a spus Daniel Bîrligea.