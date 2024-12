FCSB, care este aproape sigură de o clasare în primele 24 de echipe din Europa League după ce a strâns 10 puncte în 5 etape, ar putea fi avantajată de forma slabă a lui Hoffenheim, care nu se regăsește nici în campionat, nici în Cupa Germaniei, nici în competiția europeană.

Hoffenheim, în criză înaintea partidei cu FCSB



Preluată pe 15 noiembrie de austriacul Christian Ilzer, care a cucerit sezonul trecut eventul cu Sturm Graz, Hoffenheim are trei eșecuri consecutive: 0-3 vs. Braga în Europa League, 0-2 vs. Mainz în Bundesliga și 0-3 vs. Wolfsburg în Cupa Germaniei.



Jurnaliștii de la Kicker scriu despre forma foarte slabă a lui Hoffenheim și chiar despre posibilitatea ca formația calificată în Europa League să retrogradeze. Germanii aduc în discuție și schimbările masive din cadrul clubului care au destabilizat echipa.



"Hoffenheim se află la doar două puncte peste locurile retrogradabile. Ocupă locul 14 și este înconjurată de formații precum Heidenheim, St. Pauli, Augsburg, Bremen sau Union Berlin, toate părând acum mult mai puternice decât Hoffenheim, care ar trebui să fie mulțumită de faptul că Bochum și Kiel sunt într-un pericol serios de a rămâne în urmă.



Este practic o operație pe cord deschis la Hoffenheim. Conducerea a fost demisă în mijlocul pregătirilor pentru acest sezon, iar noii conducători au fost instalați în plin sezon, aducând un stil complet nou de joc. Acum s-au strâns trei înfrângeri fără gol marcat.



Noul antrenor Christian Ilzer a început foarte promițător, dar acum este amenințat de o cădere periculoasă într-o situație de criză. Acum este cel mai rău moment posibil pentru o reorientare, mai ales că este vorba de o perioadă foarte încărcată. Ilzer a spus că există neliniște la echipă, ceea ce sună îngrijorător în privința luptei pentru evitarea retrogradării. Duminică, puternica Freiburg va fi adversară, iar Hoffenheim va înfrunta FCSB patru zile mai târziu, Europa League. Este necesară o ameliorare foarte rapidă a problemelor sportive", scrie Kicker.

Hoffenheim a strâns doar 5 puncte în primele 5 etape din Europa League și se clasează pe locul 25.

Clasamentul din Bundesliga