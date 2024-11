Campioana României s-a impus grație golurilor marcate de Florin Tănase - minutul 16, lovitură liberă deviată de zid - și Daniel Bîrligea - minutul 46, după o degajare greșită a portarului de la Midtjylland. FCSB are 9 puncte după primele 4 etape din Europa League.

Gigi Becali, euforic după FCSB - Midtjylland: "Stil de echipă mare! Putem câștiga cu oricine"

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a arătat foarte mulțumit de prestația echipei, în special de ceea ce s-a întâmplat pe finalul jocului. Omul de afaceri este convins că FCSB poate învinge acum orice adversar din Europa League.

"Marea bucurie e că facem o evaluare a echipei. Danezii n-au avut nicio ocazie clară de a marca. Am câștigat meciul la pas, am jucat ca o echipă mare, am pasat, am avut posesia și am avut încă o ocazie clară de a marca prin Bîrligea. Am câștigat în stil de echipă mare!



Acum noi putem să avem pretenții să câștigăm toate meciurile. Toate! Avem tăria și valoarea pentru a câștiga toate meciurile. Eu spun că noi putem avea pretenția de a câștiga toate meciurile. Putem câștiga și cu Hoffenheim, și cu Olympiacos, cu toate..."

Midtjylland nu era o echipă care să domine. Tehnic n-am văzut nicio combinație. Noi am fost mai tehnici. Ne-am distrat cu ei spre final. Din minutul 75-80 ne-am distrat cu ei. În ultimele 15 minute ne-am distrat!", a spus Gigi Becali, la GSP Live.

FCSB, în Europa League. Rezultate, program și clasament