Florin Tănase și Daniel Bîrligea au marcat cele două goluri ale roș-albaștrilor.

Adrian Șut: ”Suntem cu un pas mai aproape de obiectivul nostru!”

Adrian Șut a reacționat la scurt timp după victoria roș-albaștrilor. Căpitanul lui FCSB din meciul cu Midtjylland a mărturisit că este foarte fericit că echipa sa a obținut cele trei puncte și spune că roș-albaștrii sunt cu un pas mai aproape de calificarea în primăvara europeană.

Șut a vorbit și despre o eventuală despărțire de FCSB, în contextul în care o ofertă ar putea veni pentru el, după evoluțiile bune reușite în Europa League.

”Este o seară minunată, suntem foarte fericiți că am reușit să luăm cele trei puncte. A fost o partidă dificilă. Până nu suntem matematic calificați nu putem să ne bucurăm de o calificare. Suntem cu un pas mai aproape de obiectivul nostru, sunt mândru de ce am realizat până acum, dar nu este de ajuns. Trebuie să câștigăm și restul meciurilor pentru a face o figură frumoasă în Europa.

A fost o întâmplare cu Craiova, am greșit puțin în acel meci, în a doua repriză, dar am fost foarte motivați și în Europa ne-am prezentat bine și am fost o echipă matură. Acestea sunt meciurile care te lansează în carieră. Lupți pentru familia ta, pentru toți oamenii care sunt în tribună.

Nu este vorba despre niciun complex. Am avut meciuri bune, dar s-a întâmplat să pierdem. Știam că dacă vom fi într-o zi bună, vom putea câștiga acest meci. Noi am luat fiecare meci în parte. Ne-am bucurat că am putut ajunge în grupe, să fim printre cele mai bune echipe și cred că până acum am făcut față cu brio.

A fost o atmosferă foarte frumoasă, suporterii ne-au susținut, ne-au împins de la spate. Le mulțumim că au venit la acest meci în timpul săptămânii.

Toți jucătorii își doresc să facă pasul în afară, să progreseze, să plece la mai bine, dar cât timp suntem aici, trebuie să dăm tot ce avem mai bun și să luptăm pentru aceste culori.

Deocamdată am gestionat bine, sper să o facem la fel de bine în continuare și să urcăm în campionat. Dăm dovadă de maturitate, știm să suferim. În campionat suntem obișnuiți să atacăm, dar cred că ne-am închegat bine”, a spus Adrian Șut la finalul meciului.

Clasamentul din Europa League