Jurnaliștii danezi au numit echipa favorită din duelul FCSB - Midtjylland

Midtjylland e lider în Danemarca, dar are trei înfrângeri în ultima lună. Adversarii campioanei României tocmai au fost umiliți acasă, fiind învinși cu 1-5 de Brondby.

Ce a scris presa din Danemarca despre favorita dintre FCSB și Midtjylland

După trei etape disputate în grupa principală din Europa League, FCSB are șase puncte, în timp ce Midtjylland are cu un punct în plus.

Jurnaliștii danezi au realizat o analiză a analiză a duelului de pe Arena Națională și, puțin surprinzător, o consideră pe FCSB drept favorită.

"Midtjylland nu are cel mai bun record în deplasare în Europa League, iar, ținând cont și de dificultățile din ultimul timp, nu ar fi surprinzător dacă ar pierde puncte din nou.

Mai mult, cum FCSB a fost greu de bătut pe teren propriu, ar trebui să pornească în meciul de joi ca favorită", au scris cei de la tvsporten.dk.