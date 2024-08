Roș-albaștrii au primit vizita austriecilor joi seară de la ora 21:30 în returul play-off-ului Europa League. La capătul celor 90 de minute, FCSB a câștigat cu 1-0 și a obținut accederea în competiție.

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a anunțat o primă de 200.000€ la FCSB: ”Pentru cât a fost de criticat”

Gigi Becali a dezvăluit faptul că va oferi, în urma calificării în Europa League, o primă de 200.000 de euro antrenorului principal Elias Charalambous. Patronul FCSB a mai mărturisit și că în cazul în care FCSB s-ar fi calificat în Champions League, atunci cipriotul ar fi încasat 300.000 de euro.

”(n.r. oferiți prime?) Le au în contract. Elias Charalambous, pentru Europa League are 200.000.

La Champions League era 300.000 și 100.000 la Conference. Eu am vrut, el nici nu a cerut! Nici nu a comentat contractul. Fă-l și-l semnez. Are și Pintilii, dar nu așa mare. Eu am făcut asta pentru el, știți de ce? Ca un fel de recompensă pentru cât a fost criticat”, a spus Gigi Becali la DigiSport.

Unicul gol al partidei a fost marcat de căpitanul Darius Olaru în prelungirile partidei, după o acțiune individuală încheiată cu un șut puternic, la care portarul advers nu a putut interveni.

Calificarea în Europa League îi va asigura lui Gigi Becali 3,6 milioane de euro din partea celor de la UEFA, sumă la care se vor adăuga și alți bani în funcție de rezultatele echipei din grupă.

O victorie este recompensată cu 600.000 de euro, în timp ce, pentru un rezultat de egalitate, UEFA acordă 200.000 de euro.