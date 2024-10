Campioana României a câștigat meciul din Grecia deși a jucat aproape o repriză cu un om mai puțin pe teren, lucru care l-a determinat pe Gigi Becali să anunțe că le va oferi prime fotbaliștilor.

Câte 3000 de euro vor urma să primească jucătorii care au fost pe teren la victoria cu PAOK, după cum anunță Gigi Becali.

"Am fost la ei în vestiar după meci, le-am mulțumit. M-au aplaudat când am plecat, a venit și Tănase după mine și i-am zis să se ducă înapoi și să le spună că le dau primă. 3 mii de euro primă pentru fiecare jucător. Nu dau în general, dar nu am mai fost de mult timp cu ei, eram prea bucuros.

Ei sunt 30 de jucători, mai mult nu pot nici eu să dau. Tănase a luat deja prima de calificare în Europa League. Mai au jucătorii și pentru calificarea mai departe, dar nu mai știu. Ce îmi convine zic, ce nu îmi convine nu zic", a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Programul FCSB în Europa League

FCSB mai are de disputat șase meciuri în grupa principală a Europa League. Pentru campioana României urmează meciul cu Rangers, în Scoția, de pe 24 octombrie (joi), ora 22:00.

FCSB - Midtjylland (București): 7 noiembrie, 19:45

FCSB - Olympiakos (București): 28 noiembrie, 22:00)

FCSB - Hoffenheim (Germania): 12 decembrie, 19:45

Qarabag - FCSB (Azerbaidjan): 23 ianuarie, 19:45

FCSB - Manchester United (București): 30 ianuarie, 22:00.