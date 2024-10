Golul victoriei a fost marcat de Daniel Bîrligea în minutul 45+8, după o pasă decisivă din partea căpitanului Darius Olaru. Deși FCSB a fost nevoită să joace în inferioritate numerică după eliminarea lui Olaru în minutul 56, echipa a rezistat presiunii și a plecat cu toate cele trei puncte către dușuri.



Meciul, disputat pe stadionul "Toumba" din Salonic, a fost unul tensionat, cu numeroase întreruperi și prelungiri de 10 minute. Deși echipa antrenată de Răzvan Lucescu a încercat să revină în joc, FCSB a reușit să păstreze avantajul minim și să obțină o victorie crucială.



Florin Tănase s-a dus "glonț" la Răzvan Lucescu după PAOK - FCSB 0-1! Ce mesaj i-a transmis



La finalul partidei, Florin Tănase, "șeptarul" roș-albaștrilor, s-a dus direct la Răzvan Lucescu pentru a-l consola după înfrângerea suferită. Gestul de respect a fost apreciat de antrenorul român, care i-a transmis: „Felicitări, ați avut și noroc”, anunță Fanatik.



Răzvan Lucescu: "Avem și noi partea noastră de vină"



„Avem și noi partea noastră de vină, dar nu vreau să intru acum în prea multe discuții și analize. Pe de altă parte, din experiența mea în fotbal, există astfel de perioade în care, indiferent ce faci, nu reușești, iar la orice mică greșeală primești gol. Așa s-a întâmplat și duminică, iar astăzi la fel. Imaginează-ți că un gol marcat de noi în prima repriză ar fi însemnat cu totul altceva, poate chiar un 1-1 în ultimele 10 minute. Ne-ar fi dat liniștea necesară și am fi putut întoarce rezultatul. În momentul de față, jucăm cu prea multă dorință de a reuși, dar nu suntem capabili să marcăm. Și la Galata, și cu Panathinaikos acasă, același scenariu. Presiunea pe jucători la finalizare crește, iar de aici vin ratările. Putem lua ca bază pentru o revenire jocul și intensitatea pe care am produs-o.



Asta e viața noastră, meseria noastră. Trebuie să te trezești mâine și să mergi din nou la luptă. Avem multe lucruri de pus la punct. Am schimbat mulți jucători în această vară, mulți jucători au venit chiar la finalul perioadei de transferuri, iar toate aceste elemente nu sunt încă bine închegate și puse la punct. Nu există acea totală convingere și încredere unul în celălalt. Până când lucrurile vor fi puse la punct, trebuie să luptăm și să trecem prin astfel de meciuri.



Ne lipsește și norocul. În alte perioade am fost norocoși, am câștigat și am căpătat încredere. Acum norocul s-a întors împotriva noastră. În fotbal ești pus în situații imprevizibile și trebuie să reacționezi. Noi suntem într-o astfel de situație. În față, nu reușim să facem ceea ce ar trebui să facem. Nu mai suntem la fel de agresivi la primul pressing. Nu am profitat de aceste recuperări, am ratat ocazii bune. În trecut, aveam acea agresivitate în față, care ținea apărarea adversă sub presiune. Acum, nu mai facem asta, probabil acesta este motivul pentru care îi lăsăm pe fundașii adverși să se apere cu mai multă prospețime.



Ne întâlnim frecvent cu astfel de situații, face parte din joc. Toate echipele folosesc aceste strategii de a câștiga timp. Nu am ce să le reproșez, a făcut parte din strategia lor de a obține un rezultat aici și, în final, au reușit”, a spus Răzvan Lucescu, la flash-interviuri.