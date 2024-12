FCSB, echipă europeană. Caramavrov analizează prestația campioanei României în actuala ediție a Europa League

Performanța e însemnată dacă ținem cont de fotbalul de multe ori modest care se joacă în campionatul intern și de faptul că nicio altă echipă românească nu a putut ajunge într-o grupă europeană în acest sezon, deși CFR a întâlnit un adversar accesibil, anume Pafos (Grecia), iar Universitatea Craiova n-a dat de vreun nume imens în tentativa de a trece de preliminarii (eliminată de Maribor din Slovenia). Dar ne-am zis atunci că acesta ne este locul în Europa, ne-am acceptat neputința și am sperat ca FCSB, singura formație de la noi rămasă în competiție și calificată în grupe, să nu se facă de râs, cum s-a întâmplat cu Silkeborg, de exemplu (0-10 la general).

Nu cred că are nimeni ceva de comentat din acest punct de vedere, de vreme ce campioana României a adunat 11 puncte până acum în grupa principală a Europa League și a obținut deja calificarea în play-off-ul pentru „optimi”.

Trebuie să remarcăm și câteva transferuri reușite, care au intrat repede în grupul numit mai sus și au jucat la același nivel cu nucleul format, anume Ngezana, Mihai Popescu și Bîrligea. Plus revenitul Florin Tănase, îmbălsămat câțiva ani cu banii arabilor și în micimea fotbalului pe cămile.

Eu cred că sunt câțiva băieți în echipă care și-au luat soarta în propriile mâini, ca și la titlul câștigat în sezonul trecut, și și-au zis: „Dacă nu facem noi ceva, atunci vom fi veșnic pe locul 2” . Așa cum se întâmplase vreo 8 ani la rând în competiția internă. Florinel Coman (anul trecut), Olaru, Șut, Târnovanu, Radunovici, Vali Crețu, Lixandru sunt cei care au ridicat nivelul și au clamat: „Gata, vrem și noi un titlu, trebuie să facem ceva”. Probabil au muncit mai mult și la antrenamente, și la meciuri, s-au împrietenit mai bine și au consolidat un grup care nu prea mai poate fi bătut decât accidental în Liga 1 și, se vede treaba, nici în Europa. Dacă nu mai are Mister Becali câte o „păsărică” pe chelie, gen meciul de la Rangers.

FCSB are cel mai valoros lot

Și ar mai fi de discutat și despre tinerii Toma și Musi, oricând variante de înlocuire ale titularilor, cu un plus pentru primul, care dă impresia că e mai serios și mai implicat.



Una peste alta, FCSB are în momentul de față cel mai valoros lot (dar asta nu e o noutate, au avut aproape an de an), dar și cea mai valoroasă echipă din Liga 1. La cum văd că se exprimă CFR, Universitatea Craiova și Rapid, doar o catastrofă naturală i-ar putea smulge titlul anul acesta campioanei en-titre. Iar în Europa League, să fie cât mai sus!