Patronul lui FCSB este absolut convins că echipa sa mai are nevoie de întăriri la mijlocul terenului și în ofensivă.

Gigi Becali încă nu s-a convins de Juri Cisotti

Dacă în linia mediană, finanțatorul roș-albaștrilor își mai dorește un jucător cu același profil precum Adrian Șut, în atac, Gigi Becali vrea să îi aducă o rezervă lui Daniel Bîrligea, deoarece afaceristul și-a pierdut încrederea în Daniel Popa, atacantul transferat în vară la FCSB.

Unul dintre numele despre care s-a spus că ar putea ajunge la FCSB a fost Juri Cisotti, fotbalistul celor de la Oțelul Galați.

Chiar Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a fost cel care i l-a recomandat lui Gigi Becali pe mijlocașul italian, dar patronul roș-albaștrilor nu este convins că Cisotti se poate impune la echipa sa, chiar dacă singur recunoaște că nu a avut timp să îl analizeze pe fotbalistul gălățenilor.

”Mijlocaș, atacant și mai trebuie ceva, încă doi, să vedem ce posturi. Un atacant și un mijlocaș, 100%. Apoi, dacă mai apare vreun jucător valoros... Vreau un mijlocaș central, genul lui Șut, să apară și finalizare. Mi-a zis MM (n.r. Mihai Stoica) să mă uit la Cisotti, n-am avut timp să mă uit”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

700.000 de euro este cota de piață a lui Juri Cisotti, conform Transfermarkt.

Gigi Becali: ”Îmi plac Thiam și Alibec!”

Latifundiarul din Pipera spune însă că a fost impresionat de alți jucători din campionatul României. Mai exact, Gigi Becali a mărturisit că unul dintre atacanții pe gustul său este Mamadou Thiam, fotbalistul celor de la U Cluj, dar și Denis Alibec, elevul lui Gică Hagi la Farul.

În ceea ce-l privește pe al doilea, Becali a fost avertizat de Mihai Stoica de faptul că Alibec nu ar putea repeta la FCSB ceea ce face la Farul, deoarece ”chimia” pe care o are cu Gică Hagi nu poate fi reprodusă la o altă echipă.

”Ca atacant, îmi mai place ăla de la U Cluj, Thiam. Are forță, protejează bine mingea. Îmi mai place Alibec, poate mă înțeleg cu Gică (n.r. – Gheorghe Hagi). El (n.r. Alibec) se distrează cu 6 inși, dă goluri la mișto când vrea el. `Bă, Mihai (n.r. MM Stoica), n-am văzut așa ceva, n-a fost fotbalist ca ăsta`. Mi-a zis MM: `Băi, Gigi, numai la Hagi face așa. În altă parte nu joacă'”, a adăugat Gigi Becali.

Ce a spus Mihai Stoica despre transferul lui Juri Cisotti la FCSB

”Şi de Olaru i-am zis să îl ia şi l-a luat după un an jumătate. Nu mai am niciun fel de problemă cu 30 de ani. Îl am pe Creţu. Joacă din ce în ce mai bine. Acum sunt foarte mulţi fotbalişti care îşi vor prelungi viaţa.

Pentru că Cristiano Ronaldo nu este singurul. Mai e şi un Pepe, mai e şi un Alves. FCSB a dorit să aducă jucători tineri să îi crească, lângă jucători cu experienţă”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.