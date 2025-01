Emoții mari pentru un titular de la FCSB: "Sufăr niște accidentări pe care nici eu nu le înțeleg! Sper să joc cu Manchester United"

Deși am realizat multe în 2024, nu mă voi limita la aceste lucruri în 2025. Vreau să fiu mândru de mine. Încă sunt înfometat și îmi doresc să ating și mai multe lucruri" , a spus Siyabonga Ngezana, într-un interviu acordat pentru ediția cu numărul 186 a revistei iDiski Times din țara natală.

"Mă gândesc la meciul cu Manchester United încă de la tragerea la sorți. Este un vis îndeplinit pentru mine deoarece voi avea posibilitatea de a juca împotriva echipei cu care țin. Doar să joci împotriva lui Manchester, care are o istorie atât de bogată, este un vis pentru mine. Abia aștept!

Totuși, Ngezana spune că are probleme de ordin medical, iar în ultima perioadă se confruntă cu "niște accidentări pe care nici eu nu le înțeleg".

Siyabonga Ngezana: "Sper să ajung în unul dintre primele cinci campionate ale Europei"

Ngezana este de un an și jumătate în România, prima sa experiență din afara Africii de Sud. FCSB l-a cumpărat de la Kaizer Chiefs pentru 600.000 de euro și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai campioanei României.



În interviul acordat, Ngezana a recunoscut că visează să ajungă la un club din primele 5 campionate ale Europei, indiferent că este vorba de cel al Angliei, Franței, Italiei, Spaniei sau Germaniei.



"M-am impus repede aici în România. Am profitat de oportunitate. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce mi se întâmplă și mi se pare că totul se mișcă foarte rapid. Într-un sezon am avut atât de multe realizări și este un capitol din viața mea pe care nu îl voi uita niciodată. Am reușit să câștig atât trofee colective, cât și individuale.



Visam să fiu desemnat fundașul sezonului încă de când jucam în Africa de Sud. Nu s-a întâmplat acolo, dar visul mi s-a îndeplinit aici, în România, o țară diferită. Este o experiență grozavă. Am câștigat titlul în România, iar din meciurile europene capăt foarte multă experiență.



Europa League mi-a oferit posibilitatea să văd diferite țări, să văd calitatea fotbalului din alte campionate, să joc pe stadioane mari. Se simte când ajungi pe un stadion din deplasare cu o mulțime de fani. Nu mai zic despre calitatea terenurilor... nici măcar nu poți avea o scuză din punctul ăsta vedere. În competiția aceasta europeană totul se întâmplă foarte rapid, trebuie să fii bine pregătit din punct de vedere tehnic, dar și fizic și mental.



Sper să ajung în unul dintre primele cinci campionate ale Europei: Premier League, Spania, Germania, Franța... este un vis al meu. Înainte visam să joc în Europa, nu conta unde, iar acum iată că sunt aici. Voi continua să lupt și poate că într-o zi voi ajunge într-un campionat de top", a mai spus Siyabonga Ngezana.