El este omul care a intrerupt seria de 24 de meciuri fara infrangere a lui AC Milan! Yazici a marcat o tripla in poarta italienilor si este cel mai bun marcator din Europa League

Lille a castigat cu 3-0 pe terenul lui AC Milan.

Turcul Yusuf Yazici si-a inceput recitalul pe San Siro in minutul 22 dupa ce a executat perfect o lovitura de la 11 metri. In minutul 55, Ikone i-a pasat din nou mijlocasului ofensiv turc in varsta de 23 de ani, care a sutat putin din afara careului, iar mingea a intrat in poarta. Yazici a inchis tebala 3 minute mai tarziu, dupa ce si-a depasit adversarul in marginea careului si a trimis un sut pe jos in partea dreapta a portii.

Mijlocasul lui Lille se afla la a doua tripla din acest sezon de Europa League, dupa cea reusita in meciul cu Praga. De asemenea, el este cel mai bun marcator al competitie cu 6 reusite. Lille este pe primul loc in grupa H cu 7 puncte.

Yusuf Yazici a fost cumparat de Lille in vara lui 2019, de la Trabzonspor, contra sumei de 17, 5 milioane de euro. In acest sezon turcul a strans 11 meciuri in toate competitiile si a marcat 7 goluri.