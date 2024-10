La finalul meciului, Daniel Bîrligea a mărturisit că este mândru de toți coechipierii săi și i-a dedicat golul lui Mihai Lixandru, fotbalistul accidentat la finalul primei reprize.

Daniel Bîrligea: ”Acum ne gândim la Buzău să ne revenim și în campionat!”

De altfel, atacantul venit de la CFR Cluj a transmis că în opinia sa, golul a venit mai mult datorită lui Darius Olaru.

Bîrligea spune acum că toată atenția roș-albaștrilor se va îndrepta către campionat, acolo unde urmează meciul cu Gloria Buzău.

”Sunt mândru de toți, de toate sacrificiile făcute astăzi. Am avut un om în minus. Arbitrajul a fost un pic de partea lor, dar am dat totul din nou și am reușit să scoatem un miracol. Golul e foarte important pentru echipă. I l-aș dedica lui Lixandru, am luptat pentru el în a doua repriză. Nu e meritul meu, e meritul lui Olaru, care s-a bătut pentru minge. Mai mult spre el, dar jumate-jumate.

Trebuia să luptăm, aveam 1-0, trebuia să apărăm rezultatul. Așa am făcut cu toții, ne-am bătut, am alunecat, am sărit la cap, ne-am bătut pentru fiecare minge. Dumnezeu ne-a ajutat și a ieșit bine. Avem șase puncte, le punem acolo, nu ni le mai fură nimeni. Acum ne gândim la Buzău să ne revenim și în campionat.

Ne pare foarte rău pentru accidentări, e cea mai urâtă chestie pentru un fotbalist să stea departe de teren. Le dedicăm punctele și vom lupta mai departe pentru ei”, a spus Daniel Bîrligea la finalul meciului.

Clasamentul din Europa League