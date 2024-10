După 4-1 cu FK RFS Riga din Letonia în runda inaugurală din grupa unică Europa League, FCSB se deplasează la Salonic pentru meciul mult mai dificil din etapa a doua cu PAOK, echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu, care se dispută joi, de la ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Gazdele au susținut miercuri la prânz conferința de presă premergătoare meciului, iar Dominik Kotarski, titularul dintre buturi, a avut cuvinte de laudă la adresa campioanei României.

”Jucăm contra unei echipe foarte bune, o echipă agresivă, care are calitate individuală”



”Mă bucur că am evoluții bune la PAOK și am ocazie de a juca meciuri frumoase, cum e cel de mâine. Vreau să cresc zi de zi, să mă îmbunătățesc și să obțin rezultate bune cu PAOK.

Am o relație foarte bună cu antrenorul. Îl respect foarte mult, iar respectul e reciproc. Mă bucur foarte mult că m-a lăudat. Este o motivație pentru a continua să am evoluții bune. Cel mai important e să fim uniți, indiferent că eu am parade sau intervine vreun fundaș.

Factorul decisiv al meciului de mâine? Jucăm contra unei echipe foarte bune, o echipă agresivă, care are calitate individuală. Trebuie să fim concentrați, să fim calmi pe construcție. Crucial e să marcăm și să profităm de ocaziile pe care le avem. Să fim concentrați, să fim prezenți la fiecare moment, să ne apărăm bine și să jucăm bine. Trebuie să câștigăm!

Pentru PAOK orice meci trebuie câștigat. Mereu vrem ce e mai bun de la fiecare meci. Da, e obiectivul nostru să luăm 3 puncte, mai ales că jucăm în fața fanilor noștri. Și anul trecut am pierdut câteva meciuri, dar am reacționat bine. Sunt complet încrezător că vom reuși.

Lucrăm la detaliile mici, cele care decid meciul. Așa a fost și la Istanbul, unele detalii mici au decis meciul contra unui adversar egal, care are o echipă fantastică. Lucrăm, analizăm și vrem să ne îmbunătățim. Trebuie să învățăm din greșeli”, a spus Dominik Kotarski la conferința de presă.

Goalkeeper-ul croat în vârstă de 24 de ani a debutat în luna martie la naționala ex-iugoslavă, dar nu a prins lotul la EURO 2024.